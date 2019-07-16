ظريف: يمكنني دخول 3 مبان فقط في الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن واشنطن حدت من حقه في الحركة ولا يمكنه دخول سوى 3 مبان خلال وجوده الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنحت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، تأشيرة دخول لوزير الخارجية الإيراني لزيارة نيويورك وحضور اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الاثنين أنه منح نظيره الإيراني، تأشيرة لزيارة نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، لكنها تضم قيودا صارمة على تحركاته.

ومن المقرر أن يعقد ظريف لقاءات مع صحفيين في الولايات المتحدة، لكن القيود الجديدة، التي تحد من تحركاته ستجعل الصحفيين مضطرين إلى التوجه لمقر البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة لأخذ تصريحات منه.

المصدر: RT + وكالات