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واشنطن تمنح ظريف تأشيرة لزيارة نيويورك من أجل حضور اجتماعات الأمم المتحدة

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واشنطن تمنح ظريف تأشيرة لزيارة نيويورك من أجل حضور اجتماعات الأمم المتحدة
AFP / Fabrice COFFRINI
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
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منحت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، تأشيرة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لزيارة نيويورك وحضور اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع، بحسب إفادة مصدرين مطلعين لوكالة "رويترز".

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وتوجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم السبت، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين بالأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، إنه من المقرر أن يزور ظريف فنزويلا بعد ختام زيارته إلى نيويورك.

كما صرح موسوي بأن وزير الخارجية سيشارك في اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وسيجري لقاءات ثنائية مع المسؤولين في فنزويلا.

وأفاد أيضا بأن ظريف سيزور كلا من نيكاراغوا وبوليفيا في أمريكا الجنوبية، لإجراء لقاءات ثنائية مع المسؤولين فيهما.

المصدر: "رويترز"

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