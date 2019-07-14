أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشرط أن ترفع واشنطن عقوباتها وضغطها الاقتصادي على إيران، وتلتزم مجددا باتفاق 2015 النووي.

وقال روحاني في خطاب متلفز: "لطالما آمنا بالحوار... إذا ما رفعوا العقوبات، وأنهوا الضغط الاقتصادي الذي يفرضونه، وعادوا للاتفاق (النووي)، فإننا مستعدون لإجراء محادثات مع أمريكا اليوم، الآن، وفي أي مكان".

وزادت حدة التوتر بين طهران وواشنطن بعد قرار الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي السنة الماضية، وإعادة فرضه لعقوبات على طهران كانت رفعت بموجب الاتفاق.

وكانت طهران أعلنت، في مايو المنصرم، عن نيتها خفض التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي كرد فعل على العقوبات التي استهدفت بالدرجة الأولى صادرات إيران من النفط.

ونفذت طهران لاحقا تهديداتها برفع مستوى تخصيب اليورانيوم فوق 3.67%، رغم تحذيرات الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق.

المصدر: "رويترز"