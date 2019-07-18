سلطات جبل طارق تبحث مع إيران مسألة الناقلة المحتجزة

أعلنت سلطات جبل طارق أن رئيس وزرائها فابيان بيكاردو عقد "لقاء بناء وإيجابيا" مع مسؤولين إيرانيين في لندن حول الناقلة "غريس 1" التي احتجزتها سلطات جبل طارق.

وقال المتحدث باسم حكومة جبل طارق إن "رئيس الوزراء التقى الأربعاء في لندن مسؤولين إيرانيين لمناقشة الأمور المتعلقة باحتجاز سفينة "غريس 1" وإيجاد سبل لخفض التصعيد حول كافة جوانب القضايا التي ظهرت".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "اللقاء كان بناء وإيجابيا".

وكانت القوات البحرية الملكية البريطانية قد احتجزت ناقلة النفط المذكورة في مياه جبل طارق في وقت سابق من الشهر الجاري، للاشتباه بانتهاكها نظام العقوبات ضد سوريا.

وكانت السفينة تنقل شحنة نفط إيراني إلى سوريا تحت علم بنما، ووصفت طهران أعمال السلطات البريطانية بـ "القرصنة" وهددت باتخاذ إجراءات ضد السفن البريطانية في منطقة الخليج.

المصدر: رويترز