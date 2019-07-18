جبل طارق تبحث مع لندن احتمال الإفراج عن الناقلة الإيرانية

زار رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو العاصمة البريطانية لندن حيث أجرى سلسلة لقاءات لبحث قضية احتجاز الناقلة الإيرانيةGrace 1.

وأجرى بيكاردو أمس الأربعاء مفاوضات مع رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي تناولت "آخر التطورات في الملف القانوني لاحتجاز الناقلة النفطية".

وشددت ماي حسب بيان صدر عن مكتبها على "أهمية متابعة العملية القضائية المستقلة التي تجريها جبل طارق"، وأشادت بالتزامها بعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وأفادت شبكة GBC الإخبارية في جبل طارق بأن بيكاردو الذي وصل إلى لندن يرافقه نائبه جوزيف غارسيا، والمدعي العام مايكل لياماس، سيعقد قبل مغادرته المملكة المتحدة اليوم لقاء واحدا على الأقل سيجمعه بممثلين عن إيران لبحث احتجاز الناقلة.

واحتجزت الناقلة المحملة بالنفط بعملية نفذتها سلطات جبل طارق بدعم من مشاة البحرية البريطانية قبل أسبوعين، بدعوى أن السفينة كانت متوجهة إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.

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وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الناقلة كانت متوجهة إلى بلد آخر في المتوسط، وأعرب نظيره البريطاني جيريمي هانت عن استعداد المملكة المتحدة للإفراج عن السفينة في حال حصولها على ضمانات من طهران بأن الناقلة لن تتوجه إلى سوريا.

ومن غير الواضح ما إذا كانت إيران قد قدمت عبر القنوات الدبلوماسية ضمانات مقنعة إلى المحكمة العليا في جبل طارق بشأن وجهة السفينة المحتجزة، لكن "غارديان" أشارت إلى أن الكلمة الحاسمة في المسألة لا تعود إلى جبل طارق بل إلى حكومة بريطانيا.

المصدر:RT + وكالات