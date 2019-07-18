أول تعليق لظريف على إعلان ترامب إسقاط "درون" إيراني

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران ليست لديها أي معلومات حول فقدان طائرة مسيرة في منطقة الخليج.

وقبل ذلك نشر ظريف في حسابه على "تويتر" صورة لخارطة العالم أبرز فيها حدود كل من إيران والولايات المتحدة بلون أصفر. ووضع عليها نقطة حمراء في منطقة مضيق هرمز.

وأرفق وزير الخارجية الإيراني الصورة بكلمة "تذكير" باللغة الانجليزية في إشارة إلى بعد الولايات المتحدة الجغرافي عن منطقة الخليج، على ما يبدو.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر" أسقطت طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز، قال إنها اقتربت من السفينة وكانت تمثل خطرا عليها.

المصدر: RT، رويترز