الخارجية الأمريكية: على إيران الإفراج عن السفينة التي تحتجزها

دعت وزارة الخارجية الأمريكية إيران إلى الإفراج فورا عن السفينة التي احتجزتها في الخليج وطاقمها.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، نقلته وكالة "رويترز" اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة المضايقات المستمرة تجاه السفن من قبل القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني وإعاقتها للمرور الآمن في مضيق هرمز وحوله".

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وأضافت الخارجية الأمريكية أن "على إيران أن تكف عن هذه الأنشطة غير الشرعية وتفرج عن السفينة والطاقم فورا".

وكانت إيران قد أعلنت عن احتجاز ناقلة نفط أجنبية كانت تقوم بتهريب الوقود في الخليج.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات في المنطقة إثر حوادث استهداف ناقلات النفط، التي اتهمت واشنطن طهران بالوقوف ورائها.

المصدر: رويترز