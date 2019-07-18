عرضت وسائل إعلام إيرانية فيديو يظهر عملية احتجاز ناقلة النفط التي كانت تهرب الوقود، مشيرة إلى أن اسم الناقلة "رياح" وهي ذاتها التي تحدثت عنها واشنطن قبل أيام ونسبتها للإمارات.

كما أظهرت المشاهد المعروضة أن ناقلة النفط تحمل علم دولة بنما.

وقد سرب موقع تابع للتلفزيون الإيراني في وقت سابق من يوم الخميس خبرا يفيد بأن السفينة المحتجزة لدى إيران كانت ترفع العلم البريطاني وكانت ترافق بسفينة حربية بريطانية، لكن الموقع عاد وحذف الخبر.

وذكر مراسلنا في طهران أن الموقع الإيراني نقل عن مصدر قوله إن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا على علم باحتجاز الناقلة لكنهما أرادتا نسب السفينة للإمارات.

وقال المصدر إن الإمارات رفضت نسب الناقلة البريطانية المحتجزة لدى إيران، حتى لا تتوتر الأوضاع بينها وبين طهران.

المصدر: RT + وكالات