أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تدرس في الوقت الحالي فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها مظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، الخميس: "نحن لا ننظر في ذلك الآن".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة إنهاء مشاركة تركيا في البرنامج الخاص بمقاتلات "إف-35" الأمريكية الحديثة، بما في ذلك إلغاء توريد المقاتلات لتركيا وإنهاء تدريب الطيارين الأتراك.

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واتخذت واشنطن إجراءاتها ضد تركيا ردا على حصولها على أنظمة صواريخ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي، علما بأن الولايات المتحدة كانت تدعو أنقرة للتخلي عن هذه الصفقة.

ووصفت أنقرة القرار الأمريكي بأنه "محرج" بالنسبة للعلاقات الأمريكية – التركية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن لا يمكن أن تبقى طبيعية في ظل خطوات أحادية الجانب.

المصدر: رويترز