نائبة من أصول صومالية ترد على ترامب: نكافح لنحمي أمريكا من أسوأ الرؤساء

ردت عضو الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، على تغريدات للرئيس الأمريكي رونالد ترامب، طالب فيها عضوات الكونغرس من أصول أجنبية بالعودة إلى بلادهن.

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وقالت إلهان في تغريدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كأعضاء في الكونغرس، فإن الدولة الوحيدة التي أقسمنا اليمين لها هي الولايات المتحدة". مضيفة: "لهذا السبب، فإننا نكافح من أجل حماية (أمريكا) من أسوأ رئيس، وأكثرهم فسادا وغير كفؤ، الذي رأيناه على الإطلاق".

Mr. President,



As Members of Congress, the only country we swear an oath to is the United States.



Which is why we are fighting to protect it from the worst, most corrupt and inept president we have ever seen. https://t.co/FBygHa2QTt — Ilhan Omar (@IlhanMN) 14 июля 2019 г.

وكان ترامب تطرق إلى أصول نساء في الكونغرس من الحزب الديمقراطي، قائلا بسخرية: "من المثير للاهتمام أن نرى نساء الكونغرس الديمقراطيات "التقدميات"، اللاتي جئن أصلا من بلدان تعد حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فسادا وغير كفؤة مقارنة بأي مكان في العالم، ويقمن بشراسة وبصوت عال الآن بإبلاغ شعب الولايات المتحدة، أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض، كيف تدار حكومته".

ودعا الرئيس الأمريكي هؤلاء المشرعات إلى "العودة لمساعدة إصلاح الأماكن المدمرة تماما التي جئن منها وتسودها الجريمة"، ثم الرجوع إلى الولايات المتحدة لإظهار كيفية تحقيق ذلك للأمريكيين.

ولم يحدد الرئيس الأمريكي في تغريداته أسماء هؤلاء "المشرعات التقدميات"، لكن يبدو أن الحديث يدور عن أول مشرعة مسلمة من أصول صومالية في مجلس النواب، إلهان عمر، وزميلتها المنحدرة من بورتوريكو، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، بحسب محللين.

المصدر: وكالات