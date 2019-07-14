ترامب يثير الجدل بدعوته مشرعات في الكونغرس إلى "العودة لبلدانهن"!

في تصريح جديد مثير للجدل، شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجوما على "بعض الديمقراطيات في الكونغرس" اللواتي جئن من دول تمثل "حكوماتها كارثة تامة".

وقال ترامب، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الأحد في "تويتر"، إن هؤلاء "الديمقراطيات التقدميات" منحدرات من دول تعد حكوماتها "أسوأ وأكثر فسادا وعدم كفاءة في العالم (إن كانت لها حكومات أصلا)"، مضيفا: "الآن يتحدثن لشعب الولايات المتحدة، وهي أعظم وأقوى دولة في العالم، بصوت عال وبضراوة حول كيفية إدارة حكومتها".

ودعا الرئيس الأمريكي هؤلاء المشرعات إلى "العودة لمساعدة إصلاح الأماكن المدمرة تماما التي جئن منها وتسودها الجريمة"، ثم الرجوع إلى الولايات المتحدة لإظهار كيفية تحقيق ذلك للأمريكيين.

وأبدى ترامب قناعته بأن الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ستنظم الرحلات مجانا لهؤلاء الديمقراطيات إلى بلدانهن.

ولم يحدد الرئيس الأمريكي في تغريداته أسماء هؤلاء "المشرعات التقدميات"، لكن يبدو أن الحديث يدور عن أول مشرعة مسلمة من أصول صومالية في مجلس النواب، إلهان عمر، وزميلتها المنحدرة من بورتوريكو، ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

وشن ترامب مؤخرا هجوما حادا على المشرعتين قائلا إنه "لا يعرف حتى من أين جاءتا".

ومن الواضح أن تغريداته الأخيرة تخص عمر المنحدرة من الصومال، لأن بورتوريكو التي تنحدر منها أوكاسيو-كورتيز تعد تابعة للولايات المتحدة.

واستدعت تغريدات ترامب الأخيرة موجة تعليقات غاضبة، حيث تعرض الرئيس الأمريكي لاتهامات بالعنصرية وكراهية الأجانب، وذكّر بعض المغردين ترامب بأن جده تم ترحيله من ألمانيا.

المصدر: RT