كندا تعارض حرمان السعودية من استضافة قمة العشرين بسبب مقتل خاشقجي

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن حكومة بلادها لا تؤيد فكرة نقل قمة مجموعة العشرين المقبلة من الرياض إلى مكان آخر بسبب قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقالت فريلاند خلال المؤتمر العالمي لحرية الصحافة في لندن، ردا على سؤال الصحفيين بهذا الصدد: "في العالم المتنوع نحن بحاجة إلى أماكن يمكننا أن نتحدث فيها حتى مع الدول التي تختلف قيمها عن قيمنا بنسبة 100 بالمئة".

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وأعادت فريلاند إلى الأذهان أن كندا فرضت عقوبات على عدد من المسؤولين السعوديين الذين يعتقد بأنهم على صلة بجريمة مقتل خاشقجي.

وكانت المحققة الأممية أغنيس كالامار، التي أصدرت تقريرا تتهم فيه السلطات السعودية، بما في ذلك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالوقوف وراء قتل خاشقجي، قد لفتت إلى أن السعودية من المقرر أن تستضيف قمة مجموعة العشرين في الرياض عام 2020، معتبرة أنه يجب حرمان الرياض من استضافة القمة في إطار الإجراءات السياسية الخاصة بمحاسبتها على خلفية مقتل خاشقجي.

المصدر: تاس