ألمانيا: لا مناقشات بين دول "G20" حول نقل قمة المجموعة في 2020 من السعودية

أفادت الحكومة الألمانية بأن دول "G20" لا تدرس مسألة نقل قمة المجموعة عام 2020 من السعودية إلى أي دولة أخرى، رغم الاتهامات التي تواجهها البلاد بالوقوف وراء قتل الصحفي، جمال خاشقجي.

وقال مسؤول من المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء، تعليقا على دعوة المقررة الأممية، أنييس كالامار، إلى إلغاء قرار عقد قمة "G20" عام 2020 في السعودية: "لا تجري أي مناقشات بين دول مجموعة العشرين بشأن نقل قمتها المقبلة من السعودية".

وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه، أن ألمانيا "أشارت مرارا إلى موقفها من قتل جمال خاشقجي وحرية التعبير في السعودية"، مؤكدا أن بلاده تدعو المملكة إلى "إجراء تحقيق حازم في هذا القتل وضمان حماية الصحفيين".

وأمس الثلاثاء، قالت كالامار، المقررة الأممية في حالات الإعدام خارج نطاق القانون والتي أجرت مؤخرا تحقيقا مستقلا في مقتل خاشقجي، إن هذا الحادث "جريمة دولة" ارتكبتها السعودية، داعية إلى محاسبة المملكة على مستوى الدولة دون الاقتصار على فرض عقوبات على أشخاص منفردين.

واعتبرت كالامار في هذا السياق أنه يجب منع استضافة السعودية قمة "G20" في العام المقبل، والمقرر عقدها في الرياض، في إطار الإجراءات التي يجب اتخاذها ردا على مقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المعروف الذي تم اغتياله يوم 2 أكتوبر 2018 في مقر قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني سعودي.

المصدر: نوفوستي + وكالات