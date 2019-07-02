كالامار توضح ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعاقبة السعودية لمقتل خاشقجي

دعت المقررة الأممية، أنييس كالامار، إلى محاسبة السعودية لارتكابها "جريمة دولة" بقتل الصحفي، جمال خاشقجي، وطرحت سبلا محتملة لمعاقبة المملكة.

وقالت كالامار، المقررة الأممية في حالات الإعدام خارج القانون والتي أجرت تحقيقا مستقلا في مقتل خاشقجي، خلال ندوة جرت، اليوم الثلاثاء، في معهد بروكينغس بواشنطن: "الحديث لا يدور عن أشخاص منفردين، بل عن دولة ارتكبت جريمة، لكن لم يكن هناك تصميم على محاسبة دولة السعودية، بالنسبة إلي هذا ما يجب أن نصر عليه".

وأوضحت كالامار أن العقوبات المفروضة ردا على قتل خاشقجي يجب أن تشمل الدولة السعودية وليس الأشخاص الـ 17 الذين جرت معاقبتهم حتى الآن من قبل الولايات المتحدة.

وأشارت مع ذلك إلى أنها لا تدعو إلى ضرورة فرض عقوبات على مستوى الدولة كلها، باستثناء مجال واحد وهو التكنولوجيا، مبينة أنه يجب "فرض الحظر على بيع تكنولوجيات متابعة الأشخاص للسعودية، لأن هذه الدولة أظهرت مرة تلو الأخرى أنه لا يمكن الثقة بها في ما يخص كيفية استخدامها هذه التكنولوجيا".

كما لفتت المسؤولة الأممية إلى أن السعودية من المقرر أن تستضيف قمة مجموعة "G20" في الرياض عام 2020، معتبرة أنه يجب منع حدوث ذلك في إطار الإجراءات السياسية الخاصة بمحاسبة المملكة في ظل مقتل خاشقجي.

المصدر: RT