بريطانيا توضح موقفها من عقد قمة "G20" في السعودية

أكدت الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة تدين قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، لكنها تعتبر منح المملكة إمكانية استضافة قمة مجموعة "G20" أمرا صحيحا.

وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء، تعليقا إلى دعوة المقررة الأممية، أنييس كالامار، إلى إلغاء قرار عقد قمة "G20" عام 2020 في السعودية: "بريطانيا متمسكة بتطوير حرية الصحافة وحماية الصحفيين، وتدين، إلى جانب كل المجتمع الدولي، القتل الوحشي لجمال خاشقجي".

وأضاف المتحدث، الذي لم يتم الكشف عن هويته: "السلطات السعودية على علم جيد بقلقنا من موضوع حرية التعبير، وأكدنا بوضوح ضرورة محاسبة كل من سيتم ثبوت مسؤوليته (عن مقتل خاشقجي)".

وتابع المسؤول البريطاني: "من الصحيح أنه تم منح السعودية إمكانية عقد القمة باعتبار المملكة عضوا في مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى ذات الاقتصادات الأكثر تطورا".

وأمس الثلاثاء قالت كالامار، المقررة الأممية في حالات الإعدام خارج نطاق القانون والتي أجرت مؤخرا تحقيقا مستقلا في مقتل خاشقجي، إن هذا الحادث "جريمة دولة" ارتكبتها السعودية، داعية إلى محاسبة المملكة على مستوى الدولة دون الاقتصار على فرض عقوبات على أشخاص منفردين.

واعتبرت كالامار في هذا السياق أنه يجب منع استضافة السعودية قمة "G20" في العام المقبل، والمقرر عقدها في الرياض، في إطار الإجراءات التي يجب اتخاذها ردا على مقتل خاشقجي، الصحفي السعودي المعروف الذي تم اغتياله يوم 2 أكتوبر 2018 في مقر قنصلية بلاده باسطنبول على يد فريق أمني سعودي.

المصدر: نوفوستي + وكالات