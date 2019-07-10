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لندن ترسل سفينة حربية إلى الخليج لحماية ناقلة نفط لها هناك

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لندن ترسل سفينة حربية إلى الخليج لحماية ناقلة نفط لها هناك
AFP AFP
الفرقاطة البريطانية إم إم إس مونتروز
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أكدت صحيفة "التايمز" البريطانية اليوم الأربعاء، أن القوات البحرية الملكية أرسلت سفينة تابعة لها لمرافقة ناقلة نفط بريطانية عبر الخليج.

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وأوضحت الصحيفة أن الفرقاطة "إم إم إس مونتروز"، اتجهت أمس لمرافقة ناقلة النفط "باسيفيك فوياجر"، وهي تتحرك باتجاه مضيق هرمز ومرت عبر خليج عمان.

وتوقعت الصحيفة أن تنتهي الحراسة بمجرد مغادرة الناقلة منطقة التهديد المباشر للمضيق، حيث أثيرت المخاوف بعد أن بدا وكأنها تتوجه نحو سواحل إيران يوم السبت الماضي، أي بعد يوم من إصدار طهران التهديد ضد السفن البريطانية.

وكانت البحرية البريطانية قد احتجزت ناقلة نفط إيراني في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أن شحنتها متوجهة إلى سوريا، خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن هدد المسؤولون الإيرانيون باحتجاز سفن بريطانية ردا على احتجاز ناقلتهم في مضيق جبل طارق مؤخرا.

يذكر أن قائد هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري كان هدد بأن بلاده سترد على احتجاز ناقلة النفط قبالة جبل طارق عند الضرورة وفي الزمان والمكان المناسبين.

المصدر: وكالات

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