أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه ليس لديه سوى الآليات الدبلوماسية لاستعادة الناقلة المحتجزة لدى بريطانيا، وأن قرار اتخاذ "الإجراءات الجوابية" بيد جهات إيرانية أخرى.

وقال ظريف للصحفيين اليوم الأربعاء، تعليقا على أداء السلك الدبلوماسي للإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية: "الجهاز الدبلوماسي الإيراني لا يملك الآلية اللازمة لاستعادة الناقلة، وآليته الوحيدة هي استدعاء السفير والاحتجاج والتغريد ونحن نعمل وفقا لهذه الآلية".

وأضاف: "آلية العمل الموازي هي بيد جهات أخرى وهي المخولة لاتخاذ أي خطوة جوابية".

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وحول المتابعة القانونية للناقلة المحتجزة في جبل طارق منذ الخميس الماضي، أوضح ظريف أنها لا تحمل العلم الإيراني وليست مملوكة لإيران، وبالتالي فإن المتابعة القانونية يجب أن تتم من قبل مالك السفينة"، وأضاف: "نواصل فعلا المتابعة السياسية".

وتزامنا مع تصريحات ظريف، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني بريطانيا من مغبة تصرفات وصفها بأنها "سخيفة" و"خاطئة"، وأشار إلى أنهم كانوا البادئين في الإخلال بالأمن والاستقرار وعليهم أن يتحملوا لاحقا تبعات ذلك، مشددا على الرد الحازم الذي ينتظرهم.

المصدر: وكالة "مهر"