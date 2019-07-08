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ظريف: احتجاز ناقلتنا نيابة عن "فريق ب" سابقة خطيرة يجب إنهاؤها

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ظريف: احتجاز ناقلتنا نيابة عن
Reuters
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حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق يشكل سابقة خطيرة، مطالبا بالإفراج الفوري عنها.

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وكتب ظريف على "تويتر"، أن احتجاز الناقلة التي يعتقد أنها كانت متوجهة إلى سوريا من قبل سلطات جبل طارق والقوات البريطانية بحجة خرقها العقوبات الأوروبية ضد حكومة دمشق جاء في مخالفة للقانون.

وأشار ظريف إلى أن إيران ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولذلك لا يطالها أي حظر نفطي أوروبي، لافتا إلى أن الاتحاد لا يعتمد العقوبات العابرة للحدود.

وقال إن احتجاز الناقلة جاء نيابة عن "فريق ب" الذي يضم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، معتبرا هذا الحادث "قرصنة واضحة وسابقة خطيرة ويجب إنهاؤها فورا".

المصدر: RT

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