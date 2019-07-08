ظريف: احتجاز ناقلتنا نيابة عن "فريق ب" سابقة خطيرة يجب إنهاؤها

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق يشكل سابقة خطيرة، مطالبا بالإفراج الفوري عنها.

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وكتب ظريف على "تويتر"، أن احتجاز الناقلة التي يعتقد أنها كانت متوجهة إلى سوريا من قبل سلطات جبل طارق والقوات البريطانية بحجة خرقها العقوبات الأوروبية ضد حكومة دمشق جاء في مخالفة للقانون.

Iran is neither a member of the EU nor subject to any European oil embargo.



Last I checked, EU was against extraterritoriality.



UK's unlawful seizure of a tanker with Iranian oil on behalf of #B_Team is piracy, pure and simple.



It sets a dangerous precedent and must end now. — Javad Zarif (@JZarif) July 8, 2019

وأشار ظريف إلى أن إيران ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي ولذلك لا يطالها أي حظر نفطي أوروبي، لافتا إلى أن الاتحاد لا يعتمد العقوبات العابرة للحدود.

وقال إن احتجاز الناقلة جاء نيابة عن "فريق ب" الذي يضم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، معتبرا هذا الحادث "قرصنة واضحة وسابقة خطيرة ويجب إنهاؤها فورا".

المصدر: RT