تعهد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بألا تسكت بلاده على احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية، وصرح بأن إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية مؤخرا، يعد رسالة واضحة للعالم.

وقال حاتمي عبر التلفزيون الإيراني، إن إيقاف ناقلة النفط الإيرانية قبالة جبل طارق كان "عملا خطيرا وغير صحيح ومخالفا للقوانين الدولية والتزامات أوروبا في إطار الاتفاق النووي"، مشددا على أن بلاده تعتبر الحادث "قرصنة بحرية وهي لن تبقى دون رد".

وأضاف أن "إيران تعاملت بحزم مع القرصنة البحرية ولن تسكت على القرصنة البحرية البريطانية تجاه ناقلة النفط".

من جهة أخرى، أشار وزير الدفاع الإيراني إلى أن إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية على يد قوات بلاده يوم 20 يونيو الماضي مثل رسالة للعالم مفادها أن إيران عازمة على حماية حدودها.

وتابع: "إيران لن تتسامح مطلقا في الدفاع عن حدودها... وسيتأذى كل من يسعى إلى زعزعة أمن إيران وحدودها".

واحتجزت البحرية البريطانية في 4 يوليو الحالي ناقلة النفط الإيرانية Grace 1 في مياه جبل طارق بطلب من الولايات المتحدة، التي قالت إن السفينة كانت تقل شحنات نفط إلى سوريا خرقا للعقوبات الغربية.

وانضم قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إلى الوزير مؤكدا أن زمن "اضرب واهرب" قد ولى، وقال: "سنرد الصاع عشرا على أي عدوان".

وكرر قائد الجيش الإيراني أن إيران لا تريد الحرب مع أي دولة لكنها تعلمت الدفاع عن نفسها جيدا، مشيرا إلى أن المواجهة بين إيران وأمريكا هي حرب إرادات والتهديدات الأخيرة كلامية.

المصدر: وكالات