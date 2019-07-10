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مشاجرة بين وزيري النفط الإيراني والسعودي استمرت 8 ساعات!

مال وأعمال

مشاجرة بين وزيري النفط الإيراني والسعودي استمرت 8 ساعات!
مصافحة الوزيرين على هامش اجتماع "أوبك"، 1 يوليو 2019
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كشف وزیر النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الأربعاء، أنه خاض شجارا وجدالا لمدة 8 ساعات مع وزير النفط السعودي خالد الفالح، خلال اجتماع "أوبك" الأخير.

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مصافحة لافتة بين وزيرين سعودي وإيراني
مصافحة لافتة بين وزيرين سعودي وإيراني

وقال وزير النفط الإيراني للصحفيين على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية اليوم، إنه لم يجر أي لقاء خاص مع وزير النفط السعودي، وإن اللقاء الذي جمعهما على هامش اجتماع "أوبك"، كان في سياق "المجاملة" إذ سأله عن أحواله وصحته، وفق تعبيره.

وكانت عدسات الكاميرا، رصدت في الأول من يوليو الجاري، مصافحة لافتة بين الفالح وزنغنه، خلال اجتماع "أوبك" في فيينا، والذي بحثت خلاله مسألة تمديد اتفاق "أوبك+" القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا.

المصدر: RT

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