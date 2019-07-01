رصدت عدسات الكاميرا، اليوم الاثنين، مصافحة لافتة بين وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ووزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، خلال اجتماع نفطي في العاصمة النمساوية.

وجاءت المصافحة خلال الاجتماع الـ 176 لمنظمة "أوبك" في فيينا، والذي بحثت خلاله مسألة تمديد اتفاق "أوبك+" القاضي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا.

وتعد الصورة لافتة كون العلاقات بين السعودية وإيران متوترة، فيما لم يكشف عن الحديث الذي دار بين الوزيرين.

وتشهد فيينا غدا الثلاثاء اجتماعا نفطيا مهما، حيث ستجتمع الدول المنضوية تحت اتفاق "أوبك+" الذي يضم دولا من داخل وخارج منظمة "أوبك"، وسط توقعات بتمديد الاتفاق لـ 9 أشهر أخرى.

المصدر: RT