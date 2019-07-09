إيران تنشر فيديو لتبادل سجناء مع واشنطن

نشرت وكالات أنباء إيرانية، فيديو، قالت إنه تسجيل حقيقي لتبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر في الفيديو خصوصا، جيسون رضائيان مدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" في طهران، والذي اتهم بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية.

واعتقل رضائيان في يوليو 2014، في منزله بطهران، ومن ثم أودع سجن إيفين.

وأطلق سراحه في يناير 2016، مع عدد من السجناء الأمريكيين الإيرانيين مقابل الإفراج عن إيرانيين سجناء في الولايات المتحدة قبيل التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.

وقد وجه قاض في محكمة الثورة الإيرانية تهم التجسس والعمل ضد الأمن القومي الإيراني لرضائيان.

وبحسب "أسوشيتد برس"، فقد طالب رضائيان أمام محكمة أمريكية في يناير الماضي، الحكومة الإيرانية بدفع مليار دولار غرامة مالية بسبب سجنه 18 شهرا، معتبرا أن إيران "أخذته رهينة وجعلت منه أداة ضغط سياسي في المفاوضات النووية".

المصدر: RT