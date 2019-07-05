البابا فرنسيس لبوتين: من لم يقرأ كتب دوستويفسكي لن يكون رجل دين

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ما دار بينه وبين البابا فرنسيس، خلال زيارته أمس الخميس إلى الفاتيكان.

وقال الرئيس الروسي إنه تطرق خلال اللقاء إلى الأدب والثقافة، مضيفا أن البابا أعرب عن حبه واهتمامه بالأدب الروسي.

وأكد بوتين في حديثه مع البابا، أن الأدب الروسي يمثل حلقة وصل بين روسيا والفاتيكان وإيطاليا، مضيفا أن اهتمام البابا بأعمال دوستويفسكي وتولستوي، يشير إلى "الجذور العميقة للجانب الروحي المشترك، وهو ما يمثل عاملا لنجاح فعاليتنا في المجال الإنساني".

بدوره قال البابا فرنسيس خلال حديثه مع بوتين إن من أهم الكتب، التي توجد دائما على طاولته، هي من الأدب الروسي الكلاسيكي، للكاتبين دوستويفسكي وتولستوي.

وأضاف البابا أنه يدعو دائما تلاميذه لقراءة كتب دوستويفسكي، ويوصيهم أنه بدونها وبدون الغوص في عمق فلسفته لا يستطيع أحد أن يكون رجل دين.

المصدر: تاس