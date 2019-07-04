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طهران: نقلنا تجربة "الباسيج" إلى 4 دول عربية

أخبار العالم

طهران: نقلنا تجربة
Reuters Morteza Nikoubazl
قوات الباسيج الإيرانية
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أعلن القائد الجديد لقوات التعبئة الإيرانية غلام رضا سليماني في أول تصريح له، أن قوات التعبئة "الباسيج" لم تعد محدودة بجغرافيا إيران، بل باتت تجربة واضحة في دول عربية.

وأوضح سليماني، أن تجربة "الباسيج" باتت واضحة اليوم في سوريا والعراق  وسواحل المتوسط (لبنان) وجنوب شرق شبه جزيرة الحجاز (اليمن).

وأصدر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في وقت سابق، أمرا بتعيين غلام رضا سليماني قائدا لقوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري، خلفا لغلام حسين غيب برور.

وتأتي هذه التغييرات ضمن تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وتهديد طهران بالخروج من الاتفاق النووي.

المصدر: RT

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