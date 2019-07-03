مصرع سائح نتيجة ثوران بركان في إيطاليا

لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب آخر نتيجة ثوران بركان سترومبولي بجزيرة إيطالية تحمل الاسم نفسه، حسبما نقلت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" نقلا عن طواقم الإطفاء في مدينة ميسينا.

إقرأ المزيد

وأوضحت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أن الحديث يدور عن سائحين كانا يتنزهان على أحد سفوح البركان. وأكد رئيس بلدية ميسينا، ماركو جورجياني، مقتل أحدهما.

وأفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بثوران بركان سترومبولي الواقع شمالي جزيرة صقلية، حيث تصاعد عمود من الدخان من أحد فوهات البركان، بعد سلسلة من الانفجارات وحوادث قذف الحمم البركانية.

وقال شهود إن الحمم تزحف حاليا في منطقتين بسفح البركان، وأن تساقط الرماد تسبب في اندلاع حرائق عدة في الجزيرة التي تعد منتجعا مفضلا لدى السياح الأثرياء.

وقامت السلطات بإجلاء 70 شخصا من بلدة جينوسترا الواقعة في الجزيرة، مؤكدة استعدادها لإجلاء جميع الراغبين في المغادرة.

وحدث آخر ثوران كبير لبركان سترومبولي، وله ثلاث فوهات نشطة، في العام 2009.

المصدر: نوفوستي