أعلن نائب رئيس المجموعة التركية لدى الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، أحمد برات تشونكار، أن أنظمة "إس-400" الصاروخية التي اشترتها تركيا من روسيا قد تنشر على الحدود مع سوريا.

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وقال تشونكار في حديث نشرته صحيفة "إزفيستيا" الروسية، اليوم الثلاثاء: "لا أستبعد ذلك. لكن أكرر: سننشر الصواريخ في أفضل مكان من حيث تغطية حدودنا. وحاليا تناقش هذه المسألة من وجهة النظر التقنية، ويعمل عسكريونا على إيجاد نقاط لنشرها. لسوء الحظ لا يمكنني تقديم تفاصيل ملموسة بهذا الشأن".

وأضاف: "لم يتخذ هذا القرار بعد بشكل نهائي".

وتابع: "لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله بالتأكيد هو أنه مهما كانت نقاط نشرها فإنها ستعزز الأمن الوطني التركي وستعزز دفاعنا الجوي. وتم شراء هذه الأنظمة لهذا الهدف بالذات".

وأوضح: "انظروا أين تقع دولتنا، وحولنا النقاط الساخنة، وهي العراق وإيران وسوريا وقبرص. وتشبه منطقتنا كلها برميلا كبيرا مملوء بالمتفجرات. ويأتي الخطر الأكثر جدية من شرق المتوسط، أي من الزاوية التي تقع فيها قبرص الشمالية وسوريا. لذلك سنفكر بالدرجة الأولى في كيفية ضمان الأمن على حدودنا الجنوبية والشرقية".

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء سابقا عن مصدر روسي مطلع أن روسيا قد تبدأ توريد أنظمة "إس-400" إلى تركيا في النصف الأول من شهر يوليو الجاري.

المصدر: انترفاكس