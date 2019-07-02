بومبيو ينفي أي حق لإيران في تخصيب اليورانيوم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن أي صفقة بخصوص الملف النووي الإيراني يجب أن لا تسمح بأي نسبة أو مستوى من تخصيب اليورانيوم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريح صحفي، إن مجلس الأمن الدولي اتخذ 6 قرارات منذ سنة 2006، تطالب طهران بوقف أي نشاط في مجال تخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن لإيران الحق في استخدام الطاقة النووية دون أي تخصيب لليورانيوم على أراضيها.

وجدد بومبيو اتهامات واشنطن لطهران بدعم الإرهاب، مضيفا أنها تسعى لاستخدام البرنامج النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي.

هذا وحذر الرئيس الأمريكي أمس الاثنين، إيران من أنها "تلعب بالنار" بعد أن أعلنت أنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كانت لديه رسالة لإيران "إنهم يعرفون ماذا يفعلون.. يعرفون بماذا يلعبون وأعتقد أنهم يلعبون بالنار".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعلنت إيران الاثنين، أن مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب قد تخطى حدود 300 كلغ.

المصدر: وكالات