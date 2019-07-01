مصادر تركية: أنقرة ستنظر في شراء مقاتلات روسية في حال عدم حصولها على "إف-35"

أوردت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر تركية، أن أنقرة ستنظر في إمكانية شراء طائرات حربية روسية في حال عدم حصولها على مقاتلات "إف-35" الأمريكية.

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وقال أحد المصادر للوكالة: "في حال إقصاء تركيا من برنامج إف-35، فإنها ستبحث عن بدائل بما فيها مقاتلات روسيا، ريثما تشتغل بتصميم طائرات حربية وصواريخ باليستية محلية الصنع".

وكان البنتاغون أعلن سابقا أن تركيا لن تحصل على مقاتلات "إف-35" الأمريكية من الجيل الخامس، في حال استكمالها الصفقة المبرمة مع روسيا بخصوص اقتناء منظومات الصواريخ "إس-400" المضادة للجو.

وتلوح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا في حال عدم تخليها عن شراء منظومات "إس-400"، التي يمكن لروسيا أن تستخدمها، بحسب واشنطن، للحصول على معلومات عن مقاتلة "إف-35" المستحدثة.

وأشار مسؤولون أتراك طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لـ "بلومبرغ" إلى أن أنقرة تعتبر منظومات "إس-400" الروسية أفضل من بديلتها الأمريكية "باتريوت"، وترى أن الصواريخ الروسية قادرة على حماية عاصمة البلاد ومدينة اسطنبول. وأضاف المسؤولون أن تركيا، في انتظار عقوبات واشنطن المحتملة، اشترت قطع غيار للمعدات العسكرية الأمريكية التي تستخدمها القوات المسلحة التركية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع قناة "NTV" التلفزيونية الوطنية، أن بلاده ستتسلم منظومات الصواريخ الروسية في غضون 10 أيام، معربا عن ثقته بأن تركيا ستتجاوز الخلاف مع الولايات المتحدة حول موضوع شراء هذه المنظومات "من دون أي مشكلة".

المصدر: وكالات