أردوغان: سوف نتسلم "إس-400" خلال 10 أيام وترامب قال لي إنني على حق

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستستلم منظومات الصواريخ الروسية للدفاع الجوي من طراز "إس-400" في غضون 10 أيام.

وذكر أردوغان، في مقابة مع قناة "NTV" التركية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال له، خلال لقائهما في أوساكا اليابانية على هامش قمة "G20"، إنه كان على حق في مسألة "إس-400".

واعتبر الرئيس التركي أن بلاده ستتجاوز الخلاف مع الولايات المتحدة حول موضوع شراء هذه المنظومات "من دون أي مشكلة".

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة تركيا مرارا من تداعيات شراء منظومات "إس-400" الروسية، قائلة إن هذه الأسلحة لا يمكن تطابقها مع نظام الدفاع لدول النانو، وهددت بفرض عقوبات على الجانب التركي بما في ذلك وقف مشاركته في مشروع مقاتلات "F-35".

من جانبها، تعهدت تركيا بألا تتخلى عن هذه الصفقة التي اعتبرتها منجزة، ورفضت بشدة "لغة التهديد" من قبل الولايات المتحدة، ووعدت بأن ترد على أي عقوبات محتملة.

المصدر: وكالات