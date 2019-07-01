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  بعد يوم من لقاء كيم-ترامب.. مقاتلات كورية جنوبية تعترض "جسما مجهولا" فوق الحدود

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  بعد يوم من لقاء كيم-ترامب.. مقاتلات كورية جنوبية تعترض
Reuters Kim Hong-Ji
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أكد الجيش الكوري الجنوبي أن مقاتلات تابعة له أقلعت اليوم الاثنين لاعتراض "جسم طائر مجهول الهوية" تم رصده فوق المنطقة منزوعة السلاح عند الحدود مع كوريا الشمالية.

 وأصدرت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي بيانا توضيحيا أكدت فيه أن الجسم المشبوه كان يحلق على ارتفاع 4.5 كلم على طول الحدود داخل منطقة حظر الطيران، وأقلعت عدة مقاتلات لاعتراضه وذلك بالتزامن مع توجيه إنذار عبر الخط الساخن إلى الجانب الشمالي لتفادي أي حوادث محتملة.

لكن سرعان ما تبين، حسب بيان هيئة الأركان المشتركة، أن هذا الجسم المشبوه ليس سوى سرب من طيور الأوز.

وجاء هذا الحادث بعد يوم من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التاريخية إلى المنطقة منزوعة السلاح للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

المصدر: يونهاب

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