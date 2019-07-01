جونسون: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رد على انتقادات بوتين لليبرالية

قال وزير الخارجية البريطاني السابق المرشح لرئاسة الوزراء، بوريس جونسون، إن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي لتثبت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تشكيكه في قيم الليبرالية غير صائب.

ودافع جونسون في حوار مع صحيفة "تليغراف"، عن الليبرالية معتبرا أنها ظاهرة حية، وضامنة لـ"الرخاء للأجيال القادمة، على نطاق لا يمكن تصوره".

وشدد المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية خلفا لتيريزا ماي أنه يتعين على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي للحفاظ على القيم الليبرالية، متهما الاتحاد بأنه بات يقوض أسسها وقيمها.

وقد انتقد الرئيس الروسي الليبرالية على هامش قمة العشرين، وقال "لقد عفا عنها الزمن، ودخلت في مرحلة باتت تتناقض مع مصالح الأغلبية الساحقة للسكان".

وأثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية الليبرالية، وفي وسائل الإعلام الغربية.

المصدر: نوفوستي