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تظاهرات في حيفا عقب مقتل إثيوبي على يد الشرطة

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تظاهرات في حيفا عقب مقتل إثيوبي على يد الشرطة
Reuters
أرشيف
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تظاهر العشرات من أبناء الطائفة اليهودية الإثيوبية (الفلاشا)، قبالة مركز الشرطة في حيفا احتجاجا على إقدام أحد أفراد الشرطة على قتل شاب إثيوبي الأصل بإطلاق النار عليه الليلة الماضية.

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وقال الشرطي أثناء التحقيقات بعد اعتقاله عقب إطلاقه النار على الشاب "إن مجموعة من الشبان اعتدت عليه دون مبرر، لدرجة أنه شعر أن حياته كانت معرضة للخطر، مما اضطره إلى استخدام سلاحه".

ويدعى القتيل سولومون تاقا".

واتهم نشطاء إثيوبيون الشرطة الإسرائيلية بالعنصرية قائلين إن "يدها تضغط بسهولة على الزناد أمام الإثيوبيين (طائفة فلاشا مورا) لدوافع عنصرية".

كما رأت النائبة العمالية، شيلي يحيموفيتش، أن الشاب قُتل لمجرد كونه إثيوبيا، وأن الشرطي لم يكن ليستخدم السلاح أبدا لو كان الشجار مع مجموعة شبان بيض.

المصدر: وكالات 

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