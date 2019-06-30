 
مباشر
عاجل
سبوتنيك: ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار على موكب وزير لبناني في الشوف إلى قتيلين

وزير الدفاع التركي: قوات حفتر ستدفع ثمنا باهظا إذا أقدمت على مهاجمتنا

أخبار العالم

وزير الدفاع التركي: قوات حفتر ستدفع ثمنا باهظا إذا أقدمت على مهاجمتنا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m27g

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، أن أنقرة اتخذت جميع الإجراءات المطلوبة في وجه خطوات عدائية محتملة ضدها من قبل "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وذكر آكار، اليوم الأحد، في تصريح لوكالة "الأناضول" من مدينة أوساكا اليابانية، حيث رافق الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة "مجموعة العشرين" الاقتصادية الدولية: "ثمن أي خطوات عدائية أو هجمات سيكون باهظا، وسيتم الرد عليها بأكثر الطرق فعالية وشدة".

إقرأ المزيد
أردوغان: سنتخذ التدابير اللازمة في حال أقدم حفتر على خطوات ضد تركيا
أردوغان: سنتخذ التدابير اللازمة في حال أقدم حفتر على خطوات ضد تركيا

وقال الوزير إن تركيا ملتزمة بوحدة الأراضي الليبية وسيادتها ومصالح شعبها، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التهديدات، مشددا على أن أنقرة ستظل دائما جزءا من "جهود السلام والاستقرار بالتوافق مع القانون الدولي لتسوية الخلافات بين الأطراف المتحاربة في ليبيا".

وجاءت هذه التصريحات تعليقا على إعلان المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري عن فرض حظر على أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا، بالإضافة إلى منع السفن التركية من الرسو في الموانئ الليبية، مهددا باستهداف المصالح التركية في البلاد.

المصدر: الأناضول + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حدث تاريخي.. ترامب يدخل كوريا الشمالية سيرا على الأقدام