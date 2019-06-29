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أردوغان: سنتخذ التدابير اللازمة في حال أقدم حفتر على خطوات ضد تركيا

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أردوغان: سنتخذ التدابير اللازمة في حال أقدم حفتر على خطوات ضد تركيا
Reuters / Umit Bektas
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن أنقرة "ستتخذ التدابير اللازمة" حال صدرت أي خطوات عدائية في ليبيا ضدها من قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال مؤتمر صحفي بمدينة أوساكا اليابانية، على هامش قمة العشرين، تعليقا على تصريحات عدائية ضد تركيا منسوبة لحفتر، قائد قوات "الجيش الوطني الليبي".

وأوضح الرئيس التركي أنه "لا يزال غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات"، مؤكدا أنه "في حال كانت التعليمات صادرة عن اللواء حفتر"، فإنه سيتخذ "التدابير اللازمة".

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ومساء الجمعة، صرح أحمد المسماري، المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، بأن الجيش سيحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا وسيمنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الليبية، كما أعلن عن إصدار أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وبالقبض على الأتراك الموجودين في البلاد.

وأضاف أحمد المسماري أيضا أن الأوامر صدرت بالتعامل مع أي طائرة تركية قادمة من تركيا تريد الهبوط في طرابلس، بالإضافة إلى مهاجمة أي وجود عسكري تركي، مشددا على أن الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية.

المصدر: وكالات

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