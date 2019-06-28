الدالاي لاما: ترامب يفتقر للمبادئ الأخلاقية

قال الزعيم الروحي لبوذيي التبت في الصين، الدالاي لاما، إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، يفتقر لـ "المبادئ الأخلاقية".

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وصرح الدالاي لاما (83 سنة) لهيئة الإذاعة البريطانية اليوم بأن ترامب "يقول شيئا اليوم، ثم يتفوه بشيء مغاير في يوم آخر... أعتقد أن هناك افتقارا إلى مبدأ أخلاقي".

وأضاف أنه "حين صار رئيسا، قال إن أميركا تأتي أولا، وهذا خطأ. أميركا يجب أن تتولى المسؤولية العالمية"، مشيرا إلى أن مشاعر ترامب "معقدة جدا".

وفي سياق آخر، كرر الدالاي لاما آراءه المثيرة للجدل بخصوص الهجرة الكثيفة إلى أوروبا قائلا إن "عددا محدودا" من اللاجئين يجب أن يسمح لهم بالبقاء في أوروبا، مضيفا أن "الدول الأوروبية يجب أن تتولى أمر هؤلاء اللاجئين وتمنحهم تعليما وتدريبا بهدف إعادتهم إلى أوطانهم".

ويعيش الدالاي لاما في الهند منذ هروبه في 1959 من التبت التي أصبحت تحت سلطة الصين.

المصدر: أ ف ب