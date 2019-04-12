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الدالاي لاما يغادر المستشفى بصحة جيدة

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الدالاي لاما يغادر المستشفى بصحة جيدة
Globallookpress Dennis Van Tine
الدالاي لاما
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غادر الزعيم الروحي لبوذيي التبت في الصين الدالاي لاما، أحد مستشفيات العاصمة الهندية نيودلهي، بعد ثلاثة أيام من العلاج إثر آلام في الصدر عصفت به.

وقال تينزين تالخا المتحدث باسم الدالاي لاما، إن الأخير البالغ 83 عاما، قد غادر المستشفى عند الساعة الثامنة من صباح اليوم "وهو بصحة جيدة جدا الآن".

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دالاي لاما
الدالاي لاما يدخل المستشفى

ومن المتوقع أن يعود الدالاي لاما إلى منطقة دارامسالا بشمال الهند حيث يعيش في منفاه منذ ستة عقود مع آلاف من أتباعه.

ومنحت الهند الدالاي لاما حق اللجوء سنة 1959 بعدما فر مشيا على الأقدام عبر جبال الهملايا إثر فشل الانتفاضة المسلحة التي قادها ضد السلطات الصينية.

المصدر: أ ف ب

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