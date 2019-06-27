الناتو يتبنى أول "سياسة فضائية" له

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، أن الحلف تبنى أول "سياسة فضائية" له، لتطوير إطار لمواجهة التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الفضائية الحيوية.

إقرأ المزيد

وقال ستولتنبيرغ، اليوم الخميس، أثناء مؤتمر صحفي عقده في بروكسل في ختام لقاء لوزراء خارجية دول الناتو استغرق يومين: "اليوم، خطونا خطوة هامة أخرى في طريق المواءمة، وذلك بتبني سياسة فضائية جديدة شاملة"، مشيرا إلى أن "للفضاء أهمية حيوية بالنسبة للدفاع عن الحلف و(مهام) الردع".

وأضاف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن السياسة الجديدة تشمل حماية الملاحة ونقل قوات واتصالات عبر الأقمار الصناعية، ورصد عمليات إطلاق الصواريخ.

وتابع ستولتنبيرغ قائلا: "سياستنا ستحدد نهجنا تجاه الفضاء والإمكانات والتحديات". وأضاف أن "الحديث لا يدور عن عسكرة الفضاء، لكن بإمكان الناتو أن يلعب دورا هاما كمنتدى لتبادل معلومات وتعزيز التنسيق (بين الدول الأعضاء)، وضمان أن تتلقى مهامنا وعملياتنا الدعم الضروري".

المصدر: موقع حلف شمال الأطلسي