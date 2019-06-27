قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تعليق على نتائج انتخابات رئيس بلدية اسطنبول، "كنا نتمنى أن يفوز مرشحنا، بن علي يلدريم، إلا أن تقدير شعبنا كان غير ذلك".

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ورفض أردوغان خلال اجتماع للكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلقاء اللوم على الشعب التركي أو الغضب منه، مشددا على أن "اختيار مواطني اسطنبول مكانه فوق رؤوسنا، إن أساس ما يهمنا هو تجلي إرادة الشعب بشكل سليم وآمن لا تشوبه شائبة، ولا يوجد في مفهومنا السياسي أصلا شيء اسمه الغضب من الشعب والعتب عليه أو إلقاء اللوم عليه".

وتابع الرئيس التركي في هذا السياق قائلا: "بالطبع كنا نتمنى أن يفوز مرشحنا، بن علي يلدريم، وأشكره من هنا على جهوده الثمينة التي قدمها في سبيل ذلك، إلا أن تقدير شعبنا كان غير ذلك".

وكشف أردوغان عن أولويات حزبه في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أنه سيجري البحث "عن سبب عدم نجاحنا في شرح أنفسنا لأمتنا، وسنعالج ذلك، سنبحث عن نقاط ومحل أي تقصير أو خطأ صدر منا".

ولفت الرئيس التركي إلى أن النتائج التي سيتم التوصل إليها، ستحدد خطوات الحزب المقبلة، مضيفا أن حزبه "لن يتجاهل رسائل الشعب التي جاءت عبر صناديق الاقتراع".

المصدر: وسائل إعلام تركية