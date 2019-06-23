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أردوغان يهنئ مرشح المعارضة التركية بفوزه برئاسة بلدية اسطنبول

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أردوغان يهنئ مرشح المعارضة التركية بفوزه برئاسة بلدية اسطنبول
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو بفوزه في انتخابات بلدية اسطنبول، وفق النتائج الأولية.

وقال أردوغان: "الإرادة الوطنية تجلت مرة أخرى اليوم وأتمنى أن تعود نتيجة انتخابات بلدية اسطنبول بالخير على المدينة".

وأضاف: "مثلما كنا في السابق.. سنمضي خلال المرحلة القادمة أيضا نحو أهدافنا المنشودة لعام 2023 (مئوية تأسيس الجمهورية) في أجواء من الوحدة والتعاضد وفي إطار مبادئ تحالف الشعب".

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يلدريم يقر بهزيمته ويهنئ منافسه إمام أوغلو بفوزه برئاسة بلدية اسطنبول
يلدريم يقر بهزيمته ويهنئ منافسه إمام أوغلو بفوزه برئاسة بلدية اسطنبول

وأقر مرشح تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم، بهزيمته أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول، وهنأه بفوزه.

وتنافس يلدريم المرشح عن تحالف الشعب" الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية" مع أكرم إمام أوغلو، المرشح عن "تحالف الأمة"، الذي يضم حزبي "الشعب الجمهوري" و"إيي" المعارضين، في الانتخابات المعادة عقب إلغاء اللجنة العليا للانتخابات التركية في 6 مايو الماضي، نتائج رئاسة بلدية اسطنبول في الانتخابات التي جرت نهاية مارس الماضي.

المصدر: الأناضول

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