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مرشح أردوغان بهزيمته أمام منافسه من المعارضة إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول

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أقر مرشح الحزب الحاكم في تركيا بن علي يلدريم بهزيمته أمام مرشح المعارضة إكرام إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول.

وعقب فرز أكثر من 99% من الأصوات، أظهرت النتائج حصول إمام أوغلو على 54.1% من الأصوات، وحصول يلدرم على 45.1%/ فيما حصل مرشحو باقي الأحزاب على أقل من 1%.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن يلدرم قوله: "سوف أحرص على مساعدة إمام أوغلو في جميع الأعمال التي سيقوم بها لصالح اسطنبول".

وقد ألغت اللجنة العليا للانتخابات التركية في 6 مايو الماضي، نتائج رئاسة بلدية اسطنبول في انتخابات جرت نهاية مارس، وقررت إعادة إجرائها في 23 يونيو.

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وتنافس يلدريم المرشح عن تحالف الشعب" الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية" مع إمام أوغلو، المرشح عن "تحالف الأمة"، الذي يضم حزبي "الشعب الجمهوري" و"إيي" المعارضين.

ولم يرشح حزب الشعوب الديمقراطي عضوا عنه لرئاسة بلدية اسطنبول.

المصدر: "الأناضول"

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