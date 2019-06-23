أردوغان يدلي بصوته ويعرب عن احترامه لإرادة الناخبين في اختيار رئيس بلدية اسطنبول

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة، الأحد، بصوتيهما في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول الكبرى، في منطقة "أسكودار" بالشطر الآسيوي من اسطنبول.

وفي تصريح له عقب التصويت، أعرب أردوغان عن احترامه لإرادة الناخبين في اختيار رئيس بلدية إسطنبول، في إشارة ضمنية إلى احتمال خسارة حزبه لهذه الانتخابات التي كان مرشسح المعارضة قد فاز فيها قبل إلغاء النتائج.

وقال: "أعتقد أن ناخبي اسطنبول سيتخذون القرار الأكثر صوابا بالنسبة للمدينة. أتمنى أن تعود الانتخابات بالخير على البلاد".

وأشار إلى أنه سيتابع نتائج الانتخابات من مدينة اسطنبول.

المصدر:RT