جورجيا.. اعتقال 120 شخصا على خلفية الاحتجاجات في تبليسي

قالت وزارة الداخلية الجورجية، إنه تم توقيف أكثر من 300 شخص، على خلفية الاحتجاجات في تبليسي، وحكم على 121 شخصا منهم بالاعتقال الإداري، فيما أطلق سراح الباقين.

إقرأ المزيد

ودعت وزارة الداخلية الجورجية، المتظاهرين إلى الالتزام بالقانون ومراعاة النظام والانضباط.

في نفس السياق، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مرسوما يحظر على شركات الطيران الروسية تسيير رحلات إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل.

واليوم أعلنت وزارة النقل الروسية، أنه سيتم اعتبارا من يوم 8 يوليو المقبل، حظر تحليق الطائرات الجورجية فوق الأراضي الروسية.

وفي وقت لاحق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن موسكو طالبت تبليسي، بضمان الأمن غير المشروط للصحفيين والمواطنين من روسيا بشكل عام، خلال وجودهم في جورجيا.

ويأتي بيان الخارجية الروسية هذا، بعد الاعتداء على صحفيين روس من جانب قوميين متطرفين في تبليسي.

وأشارت الوزارة، إلى أنها تتابع باهتمام وعن كثب، تطور الأوضاع في جورجيا.

المصدر: نوفوستي