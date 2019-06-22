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بالصور.. إيران تنشر قائمة بالطائرات الأمريكية المسيرة التي أسقطتها حتى الآن

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بالصور.. إيران تنشر قائمة بالطائرات الأمريكية المسيرة التي أسقطتها حتى الآن
Reuters Oscar Sosa/MSF/HK
الطائرة المسيرة RQ-4 Global Hawk
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نشرت وكالة "فارس" للأنباء قائمة بجميع الطائرات الأمريكية المسيرة التي أسقطتها قوات الحرس الثوري الإيراني بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني.

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وتضم القائمة ست طائرات هي:

-طائرة RQ170

اخترقت المجال الجوي الإيراني في 4 ديسمبر 2011، وسيطرت عليها وحدة الحرب الإلكترونية قبل أن تنزلها سليمة على الأرض.

بالصور.. إيران تنشر قائمة بالطائرات الأمريكية المسيرة التي أسقطتها حتى الآن
Youtube Screenshot

- طائرة MQ-1C

ويستخدمها الجيش وجهاز الاستخبارات المركزية "سي آي إي" الأمريكيان، وأسقطها الحرس الثوري قبل نحو 3 سنوات.

بالصور.. إيران تنشر قائمة بالطائرات الأمريكية المسيرة التي أسقطتها حتى الآن
Reuters lw/SMC

- طائرة SHADOW 200

أسقطها الحرس الثوري وعرضها قبل نحو 3 أعوام، وهي طائرة تجسس تستخدمها الوحدات القتالية وغير القتالية في الجيش الأمريكي.

بالصور.. إيران تنشر قائمة بالطائرات الأمريكية المسيرة التي أسقطتها حتى الآن
Reuters Youtube Screenshot

- طائرة SCAN EAGLE

كانت تقوم بمهمة الاستطلاع وجمع المعلومات، وأسقطتها وحدات الدفاع الجوي ومنظومات السيطرة التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري في 5 ديسمبر 2012.

بالصور.. إيران تنشر قائمة بالطائرات الأمريكية المسيرة التي أسقطتها حتى الآن
Reuters HM/JK

- طائرة RQ-11 - Aero Vironment

يؤكد الحرس الثوري أنها أصغر طائرة أسقطت وعرضها للرأي العام قبل نحو 3 سنوات.

بالصور.. إيران تنشر قائمة بالطائرات الأمريكية المسيرة التي أسقطتها حتى الآن
Reuters TC/nl

- طائرة RQ-4 Global Hawk

طائرة كبيرة ومطورة أسقطها الدفاع الجوي الإيراني فجر الخميس الماضي، بعد اختراقها المجال الجوي جنوبي إيران.

بالصور.. إيران تنشر قائمة بالطائرات الأمريكية المسيرة التي أسقطتها حتى الآن
Reuters

المصدر: "فارس"

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