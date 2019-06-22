بالصور.. إيران تنشر قائمة بالطائرات الأمريكية المسيرة التي أسقطتها حتى الآن
نشرت وكالة "فارس" للأنباء قائمة بجميع الطائرات الأمريكية المسيرة التي أسقطتها قوات الحرس الثوري الإيراني بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني.
وتضم القائمة ست طائرات هي:
-طائرة RQ170
اخترقت المجال الجوي الإيراني في 4 ديسمبر 2011، وسيطرت عليها وحدة الحرب الإلكترونية قبل أن تنزلها سليمة على الأرض.
- طائرة MQ-1C
ويستخدمها الجيش وجهاز الاستخبارات المركزية "سي آي إي" الأمريكيان، وأسقطها الحرس الثوري قبل نحو 3 سنوات.
- طائرة SHADOW 200
أسقطها الحرس الثوري وعرضها قبل نحو 3 أعوام، وهي طائرة تجسس تستخدمها الوحدات القتالية وغير القتالية في الجيش الأمريكي.
- طائرة SCAN EAGLE
كانت تقوم بمهمة الاستطلاع وجمع المعلومات، وأسقطتها وحدات الدفاع الجوي ومنظومات السيطرة التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري في 5 ديسمبر 2012.
- طائرة RQ-11 - Aero Vironment
يؤكد الحرس الثوري أنها أصغر طائرة أسقطت وعرضها للرأي العام قبل نحو 3 سنوات.
- طائرة RQ-4 Global Hawk
طائرة كبيرة ومطورة أسقطها الدفاع الجوي الإيراني فجر الخميس الماضي، بعد اختراقها المجال الجوي جنوبي إيران.
المصدر: "فارس"