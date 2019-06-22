بالصور.. إيران تنشر قائمة بالطائرات الأمريكية المسيرة التي أسقطتها حتى الآن

نشرت وكالة "فارس" للأنباء قائمة بجميع الطائرات الأمريكية المسيرة التي أسقطتها قوات الحرس الثوري الإيراني بعد اختراقها المجال الجوي الإيراني.

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وتضم القائمة ست طائرات هي:

-طائرة RQ170

اخترقت المجال الجوي الإيراني في 4 ديسمبر 2011، وسيطرت عليها وحدة الحرب الإلكترونية قبل أن تنزلها سليمة على الأرض.

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- طائرة MQ-1C

ويستخدمها الجيش وجهاز الاستخبارات المركزية "سي آي إي" الأمريكيان، وأسقطها الحرس الثوري قبل نحو 3 سنوات.

Reuters lw/SMC

- طائرة SHADOW 200

أسقطها الحرس الثوري وعرضها قبل نحو 3 أعوام، وهي طائرة تجسس تستخدمها الوحدات القتالية وغير القتالية في الجيش الأمريكي.

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- طائرة SCAN EAGLE

كانت تقوم بمهمة الاستطلاع وجمع المعلومات، وأسقطتها وحدات الدفاع الجوي ومنظومات السيطرة التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري في 5 ديسمبر 2012.

Reuters HM/JK

- طائرة RQ-11 - Aero Vironment

يؤكد الحرس الثوري أنها أصغر طائرة أسقطت وعرضها للرأي العام قبل نحو 3 سنوات.

Reuters TC/nl

- طائرة RQ-4 Global Hawk

طائرة كبيرة ومطورة أسقطها الدفاع الجوي الإيراني فجر الخميس الماضي، بعد اختراقها المجال الجوي جنوبي إيران.

Reuters

المصدر: "فارس"