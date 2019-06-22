إيران ستوقف الأمريكيين بالصواريخ الروسية

تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا غومزيكوفا، في "سفوبودنايا بريسا"، حول تفكير طهران بشراء منظومة إس-400 الروسية.

وجاء في المقال: إيران، إذا لزم الأمر، قد تنظر في إمكانية الحصول على منظومة إس-400 الروسية. صرح بذلك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية، علي شمخاني، الذي شارك في المنتدى الأمني، المنعقد في أوفا عاصمة بشكيريا الروسية. وأجرت "ريا نوفوستي" مقابلة معه.

وفقا لشمخاني، "تدرس طهران" إمكانية "تعزيز نظام الدفاع الجوي بالإفادة من الإمكانات الأجنبية، وهي على استعداد، إذا لزم الأمر، لإجراء محادثات مع روسيا بشأن منظومة إس-400.

ينبغي هنا الانتباه إلى تسريب وكالة بلومبرغ الإعلامي، حيث ذكرت في نهاية مايو، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن روسيا رفضت طلب طهران ببيع هذه المنظومة، حتى لا تؤدي إلى تفاقم الوضع المتوتر أصلا في الشرق الأوسط. إلا أن كلا الجانبين، الروسي والإيراني، نفيا أن يكون قد جرى الحديث عن ذلك.

وفي الصدد، قال الخبير في مركز الدراسات الأمنية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين بلوخين: إيران حليفنا. بالطبع إذا أرادت بعض تصفية الحسابات معها، إذا جاز التعبير، فلن نقف جانبا. أي في هذه الحالة يمكننا تزويدها بـ إس-400.

لكن في الوقت الحالي، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن لدينا بعض الاتفاقيات مع إسرائيل، وهي ترفض بشكل قاطع تزويد طهران بهذا السلاح.

إنما، مع وجود تهديد حقيقي بغزو أمريكي واسع النطاق لإيران، وهم ينظرون في مثل هذه السيناريوهات بدعم من حلفائهم الإقليميين - إسرائيل والمملكة العربية السعودية - فأعتقد أن موقف موسكو من هذه القضية قد يتغير.

إنما لا أساس للقول بأن الأمريكيين سيهاجمون إيران غدا، كما سبق أن فعلوا في العراق. احتمال ذلك ضعيف...

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