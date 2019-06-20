هنغاريا تعارض العقوبات على روسيا

قال نائب رئيس الوزراء الهنغاري جولت شميان، إن بودابست تعارض دائما بشكل صريح، العقوبات المفروضة على روسيا.

وأضاف المسؤول الهنغاري، في حديث نقلته وكالة "نوفوستي": "عارضت هنغاريا دائما بشكل واثق وصريح، فرض العقوبات ضد روسيا، وأكدت على الدوام، أن هذه العقوبات لا معنى لها على الإطلاق، ولا ضرورة لها ولا تجلب أي شيء سوى الأذى".

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وفي وقت سابق، دعا وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إلى النظر في جدوى فرض عقوبات ضد روسيا.

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بعد اللقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن ألمانيا وأوكرانيا تعتقدان أنه لا يمكن رفع العقوبات عن روسيا إلا بعد تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاقيات مينسك.

المصدر: RT