أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن حجم الخسائر على خلفية العقوبات المتبادلة بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال بوتين، ردا على سؤال حول تأثير العقوبات الغربية على مستوى المعيشة في روسيا، خلال الخط المباشر الـ17 مع المواطنين: "الإجراءات التقييدية الغربية منذ العام 2014 أدت إلى خسارة روسيا 50 مليار دولار، فيما خسر كل من الاتحاد الأوروبي 240 مليار دولار، والولايات المتحدة 17 مليار دولار، واليابان 27 مليار دولار".

وأشار بوتين إلى أن روسيا لم تدخل في سجال مع أحد، ولهذا السبب لا يدور الحديث عن أي مصالحة مع الدول الغربية، لكنه شدد على أنه من غير المرجح أن تحدث تغييرات جذرية في موقف الغرب تجاه موسكو.

وتطرق بوتين في هذا السياق إلى الصين، مشيرا إلى أنه لا توجد خلافات سياسية للدول الغربية معها، مثل تلك التي تشهدها العلاقات بين روسيا والغرب، بما في ذلك في إطار الأزمة الأوكرانية، ووصف في هذا السياق الاتهامات الموجهة إلى روسيا باحتلال منطقة دونباس شرق أوكرانيا بالهراء والكذب.

واعتبر بوتين أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في إطار "الحرب التجارية" ضد الصين أيضا تمثل نوعا من العقوبات وهدفها ردع تطور البلاد.

وبين بوتين: "نفس الشيء يحدث مع روسيا الآن وسيحدث معها لاحقا. ولهذا السبب، إذا أردنا تبوأ مكانة مرموقة، فيجب علينا أن نصبح أقوياء، بما في ذلك وبالدرجة الأولى في قطاع الاقتصاد".

كما رحب الرئيس الروسي بالدعوات الأوروبية إلى رفع الإجراءات التقييدية، متسائلا: "ما الفائدة من العقوبات؟".

المصدر: RT