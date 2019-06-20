محكمة أوكرانية: مرسوم حل البرلمان يتناسق مع الدستور

أقرت المحكمة الدستورية في أوكرانيا، بأن المرسوم الذي أصدره الرئيس الجديد فلاديمير زيلينسكي بشأن حل البرلمان الأوكراني، يتوافق مع بنود دستور البلاد.

وقال مصدر في المحكمة، لمراسل وكالة "إنترفاكس": "أقرت المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة يوم الخميس، بدستورية المرسوم الخاص بحل البرلمان وتحديد انتخابات برلمانية مبكرة في أوكرانيا".

وبهذا الشكل، ستجري الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا، يوم 21 يوليو المقبل.

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وأشار المصدر، إلى أن 17 قاضيا، حضروا الجلسة المغلقة للمحكمة الدستورية.

وفي نهاية شهر مايو، رفضت المحكمة العليا في أوكرانيا، دعوى بعدم قانونية حل البرلمان وأحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها.

وفي 20 مايو، أعلن زيلينسكي، خلال كلمته في حفل تنصيبه، عن حل البرلمان، وفي اليوم التالي نشر مرسوم بهذا الخصوص.

المصدر: إنترفاكس