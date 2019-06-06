البرلمان الأوكراني يرفض إقالة وزيري الخارجية والدفاع ومدير المخابرات

رفض البرلمان الأوكراني عدة مشاريع قرارات طالبت بإقالة كل من، وزيري الخارجية بافيل كليمكين، والدفاع ستيبان بولتوراك، ومدير جهاز الأمن فاسيلي غريتساك.

وصوت لصالح مشروعي قرارين بشأن إقالة وزير الخارجية ( أحد القرارين، قدمه برلماني، والثاني قدمه الرئيس فلاديمير زيلينسكي) 141 نائبا و137 نائبا، على التوالي.

والحد الأدنى الضروري من الأصوات لإقرار المشروع، يجب أن يحصل على تأييد 226 نائبا.

ونال مشروع قرار، إقالة بولتوراك تأييد 67 نائبا، ومشروع قرار إقالة غريتساك، تأييد 78 نائبا.

إقرأ المزيد

وفي 30 مايو، دعا الرئيس زيلينسكي، البرلمان لإقالة وزير الخارجية ومدير جهاز الأمن.

وأشار المكتب الصحفي الرئاسي، إلى أن تقديم المشروع، يتم على أساس الدستور والقوانين الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي