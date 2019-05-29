عيون حزب ساكاشفيلي على برلمان أوكرانيا

قال دافيد ساكفاريليدزيه، من حزب "حركة القوى الجديدة"، إن الحزب بزعامة محافظ أوديسا السابق ميخائيل ساكاشفيلي سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة في أوكرانيا، يوم 21 يوليو.

وأضاف: "نملك الحق الشرعي في المشاركة الحرة في الانتخابات المقبلة. وسنشارك فيها، من أجل الدفاع عن الفلسفة وعن المشاريع التي نود تطبيقها كقوة سياسية".

وردا على سؤال، حول ما إذا كان الحزب، يدعم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أوكرانيا، أجاب ساكفاريليدزيه، بأن الحزب قام بخطوة صحيحة، لأن البرلمان الحالي يفتقد للشرعية منذ 4 سنوات.

وفي وقت سابق، ألغى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، قرار سلفه بيترو بوروشينكو، الخاص بسحب الجنسية الأوكرانية من المحافظ السابق لمقاطعة أوديسا، ميخائيل ساكاشفيلي.

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وجاء في مرسوم وقعه زيلينسكي اليوم أن "تم إدخال تعديلات في المرسوم الرئاسي رقم 196 الصادر في 26 يوليو عام 2017، وإلغاء الحكم المتعلق بإسقاط الجنسية الأوكرانية عن ميخائيل ساكاشفيلي".

وتأسس حزب "حركة القوى الجديدة" في أوكرانيا، في فبراير عام 2017، وشغل موقعه في المعارضة لرئيس البلاد حينذاك بيترو بوروشينكو.

وساكاشفيلي، رئيس أسبق لجمهورية جورجيا، وغادرها، في عام 2013 بعد فتح قضايا جنائية ضده هناك، وأدين ببعضها غيابياً، وأصبح مطلوبا للعدالة في بلاده بموجب مذكرة بحث.

ودبّ الخلاف بين بوروشينكو وساكاشفيلي في نوفمبر 2016، واتهم الأول الثاني بالفشل في الوفاء بوعود تطوير منطقة أوديسا حين كان محافظا لها والمساهمة في تدهور المؤشرات الاقتصادية فيها.

وفي 2017، سحبت الجنسية الأوكرانية من ساكاشفيلي، بحجة تقديمه معلومات مغلوطة عند حصوله عليها، وفي مقدمتها ما يتعلق بإدانته في بلاده جورجيا والحكم عليه بالسجن غيابيا، وحظر عليه دخول أراضي أوكرانيا حتى عام 2021.

المصدر: لينتا رو