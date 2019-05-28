زيلينسكي يعيد الجنسية الأوكرانية لساكاشفيلي

ألغى رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، قرار سلفه بيترو بوروشينكو، الخاص بحرمان المحافظ السابق لمقاطعة أوديسا، ميخائيل ساكاشفيلي، من الجنسية الأوكرانية.

وجاء في مرسوم وقعه زيلينسكي اليوم: "إدخال تعديلات في المرسوم الرئاسي رقم 196 الصادر في 26 يوليو عام 2017، وإلغاء الحكم المتعلق بإسقاط الجنسية الأوكرانية عن ميخائيل ساكاشفيلي".

وساكاشفيلي، رئيس أسبق لجمهورية جورجيا، وغادرها، في عام 2013 بعد فتح قضايا جنائية ضده هناك، وأدين ببعضها غيابياً، وأصبح مطلوبا للعدالة في بلاده بموجب مذكرة بحث.

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وفي ربيع 2015، انتقل ساكاشفيلي لممارسة السياسة في أوكرانيا المجاورة، وعينه رئيسها بيترو بوروشينكو محافظا لمقاطعة أوديسا، بعد منحه الجنسية الأوكرانية.

ودبّ الخلاف بين بوروشينكو وساكاشفيلي في نوفمبر 2016، واتهم الأول الثاني بالفشل في الوفاء بوعود تطوير المنطقة والمساهمة في تدهور المؤشرات الاقتصادية فيها.

وفي 2017، سحبت الجنسية الأوكرانية من ساكاشفيلي، بحجة تقديمه بيانات غير دقيقة عند حصوله عليها، وفي مقدمتها ما يتعلق بإدانته في بلاده جورجيا والحكم عليه بالسجن غيابيا، وحظر عليه دخول أراضي أوكرانيا حتى عام 2021.

المصدر: إنترفاكس